Hikmet Karaman: Oyunumuzdan taviz vermedik

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "3-0 net bir sonuç. Özellikle ilk 25 dakika 3-0'lık skoru yakalayıp, oyunu kontrol etmek çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunumuzdan taviz vermedik. Taraftarlarımız inanılmaz derecede destekleriyle 12'nci adam olduklarını gösterdiler. Aslında geçen haftada oynadığımız deplasmanda da iyi bir oyun vardı. Orada 2-2'lik beraberlikle geldik. Taraftar bizden yukarılara oynayan bir takım olmamızı istiyor. Transfer döneminde hedefimizi ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu.

"BİZİ ÇOK SIKIŞIK BİR PROGRAM BEKLİYOR"

Yakın zamanda önemli maçların olduğunu kaydeden Karaman, şöyle konuştu: "Bugün iki stoperimiz olmadan oynadık. Ekibimle birlikte eldeki kadroya göre ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Yukarıları hedefliyorsak nokta transferler yapmak durumundayız. Transfer önemli. Bilindik transfer olması da gerekiyor. 2 senedir kulübümüze gelip giden oyuncuları biliyorsunuz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 30 Aralık'ta kupa maçımız var. Yabancı oyuncular izin istiyor. Brezilya'ya, Gana'ya gidecek oyuncular var. Yerliler de izin istiyor. 9 Ocak'ta ilk maçımızı Altay ile oynayacağız. Bu takıma ne zaman dinlenme vereceğiz? Dolayısıyla oyuncularımızı ve bizi çok sıkışık bir program bekliyor. Bununla birlikte transfer döneminde Afrika kupasına gidecek oyuncular var. Ben ligin ikinci yarısına yeni transfer oyuncularımla başlamak isterim."

DHA



