Hikmet Karaman: Önemli bir 3 puan aldık

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Chery ve Mensah'ın golleri ile 2-1 yendi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Aynı puana sahip iki takımın maçıydı. Alt kısımdaki takımların puan aldığı bir haftaydı. İki takım adına stresli ve stratejisi farklıydı. Hazırlanışı bakımından güzel bir gol oldu. VAR ve teknolojinin devreye girmesiyle her şeyi alabiliyorsunuz. İyi oynayan isimleri de oyundan almanız gerekiyor. Rakibiniz sağdan soldan gelen ortaları vardı. Biz biraz daha bekledik. Duran toptan da golü yedik. Hakem adına da zor bir maçtı, ama iyi yönettiler. Umut'a "Sen pres yapan oyuncu rolünü benimse" dedim. Mükemmel bir orta ile ikinci golü bulduk. Haftaya Atiker Konyaspor ile oynayacağız ve saygıyla baktığımız bir takım. Onlarla yapacağımız maça hazırlanacağız."