Hikmet Karaman: Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Hikmet Karaman, "Ligin son haftalarında bütün takımlar büyük bir çaba içerisine girdi. 2 haftalık periyotta en fazla puanı almaya çalışacağız. Her maçın zor olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizin aldığı skorlar da ortada. Ciddiyeti elden bırakmadan çalışmalarımıza devam edip, iyi sonuçlar alarak matemetiksel olarak rahatlamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Biz önümüzdeki maçlardaki bütün puanlara talibiz" dedi.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN MORAL ZİYARETİ

İstikbal Mobilya Kayserispor’ın son antrenmanına Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri moral ziyaretinde bulundu. Rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler, futbolcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Antrenman öncesi Ankara oyun havası oynayarak futbolcuları bekleyen özel çocuklar futbolculara ve teknik direktör Hikmet Karaman’a da taktik verdi. Sarı kırmızılı kulüp, öğrencilere kaşkol hediye etti.

DHA