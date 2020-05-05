Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bundesliga'nın başlama kararını eleştiren Hikmet Karaman, Almanya'da problemlerin hasır altı edildiğini savundu ve "Almanya'da bir gizlilik var. Köln'de 2 oyuncuda ve 1 fizyoterapistte korona çıktı. Oyuncu bunu açıklıyor ve baskıya uğruyor. Kız arkadaşını sınır dışı ediyorlar. Orada bazı gerçekler hasır altı edilmeye çalışıyor. Alman kulüpleri oynamaktan yana. Herta'lı oyuncu Kalu antrenmana gelirken naklen yayın yapıyor. Bu videoda kurallara uyulmadığı gözüküyor. Kalu'yu kadro dışı bıraktılar. Almanya çok övülüyor ancak pratikte işin rengi farklı." dedi.

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Grup antrenmanları tamamen göstermelik!

Açıklanan protokollerin uygulanamayacağını savunan tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

"Burada futbolu sadece Süper Lig olarak düşünmemeliyiz. Bu kararları aşağıdaki takımlar uygulayamaz. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı erken dönülmesi 2. dalgayı tetikler diyor. Biz antrenamana çıktığımızda normal antrenman yaptırmalıyız. 3-4 kişilik antrenmanlar göstermelik. Burada aslolan tek şey hayattır. Bunları risk etmeden futbola nasıl döneriz? Mesele budur. Ankaragücü'nde Fati'nin sonucu pozitif çıktı. Diğer oyuncular hangi psikolojiyle antrenman yapacak? Biz verilen kararlara saygılıyız ancak alınan bu kararlarda teknik adamlar ve sporcuların önemli bir rolü var."

Bu antrenmanları izleyen başkanlar hemen hocalarını kovar!

"Bu hazırlık maç oynamaya yetecek mi? Biz kararlara uyuyoruz. Şu anda uçaklar uçmuyor. Böyle bir durumda oyuncularla sağlıklı bir antrenman yapmak mümkün değil. Futbolun dili bir. Sadece Süper Lig'i oynatmak ayrımcılık olur. Maç oynanmasın demiyorum. Söyledikleri şartlar içinde bir teknik direktör antrenman yaptırırsa bu antrenmanı izleyen başkanların hepsi hocasını kovar. Böyle bir antrenman modeliyle müsabakaya hazırlanabilir misiniz?"

Oyuncular boşa çıktı!

Koronavirüsün yarattığı ekonomik zorluklara da değinen Karaman, şunları söyledi:

"Ekonomik anlamda iyimser olmak lazım ancak korona olmadan önce de bu durum böyleydi. Bugün devlet olmasaydı zaten felaket bir ekonomi vardı. Bilgiyi bir şekilde kulak arkası ediyoruz. Virüs olmadan önce bile zaten borçlar ödenmiyordu. Bu durum işi daha da kötüleştirdi. Ekonomik istikrarsızlık büyüdü. Geçmişimizi irdelemeliyiz. Bütün kulüpler oyuncuların maç başlarını ve tüm profesyonellerin maaşlarını tam ödeseydi bu kadar büyük bir problem çıkmazdı. Oyuncular gidip kulüpleri FIFA'ya gidiyor. Bir sürü oyuncu boşa çıktı. Adam 3 ay alacağını alamayınca çekip gidiyor. Gerçekler adı altında bir şey var. Türk Futbolu tamamen çökmez. Avrupa'da çok zor günler yaşıyor. Oyuncularla biz konuşuyoruz. Burada konuşamayan insanlar var. Şu anda Dünya'da bir gerçek var. Biz çok iyi mücadele ediyoruz ve böyle devam etmeliyiz."

Malatyaspor'u kurtarmak için buradayım!

Futbolun bir temas oyunu olduğunu belirten Karaman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Futbol bir temas oyunu. Ben buraya gelene kadar 7 tane teknik direktörle konuştum. Herkesin antrenmanlarla ilgili kuşkuları var. Sizin takımı hazırlamanız mümkün değil. Birçok oyuncu demeç vermek istiyor. Oyuncular antrenmana başladı ancak orada maskeyle sahaya çıktığınız an motivasyon sıfırlanıyor. Antrenmanların saatli bir şekilde yapılma şansı yok. Biz temas sporu yapıyoruz ve bu 2. bir dalga getirebilir. Bugün test yaptırırsın bir şey çıkmaz. Kuluçka dönemindeyse ne olacak?. Herkese bunu bulaştırırsınız. Bizim esas tarafımız antrenman modelimiz. Ben Malatyaspor'u kurtarmak için buradayım. Bunun için takımı doğru düzgün çalıştırmak zorundayım."

UEFA ülkelere baskı yapıyor ancak Şampiyonlar Ligi'ni oynatmıyor!

Hikmet Karaman son olarak UEFA'yı şu şekilde eleştirdi:

"Bu konu bence hastalığa göre değerlendirilmeli. Liger böyle tescil edilsin desem herkes başka bir şey söyler. Alınacak karar her türlü görüşe açık. Bizim amacımız insa sağlığı mı? Bizim amacımız bu virüsü yok etmek ve yayılmasını önlemek. Burada TFF bir karar alacaktır ve bu kararın arkasında herkes durmalı. Burada öncelik virüsün durumuna bakmak. Tedbirlerimiz iyi yönde ilerliyor. Kısıtlamalarda yumuşatmalar var. Devletmiz bunu görecek. Biz her şeyi sıfıra indiriyorsak o zaman tamam. Oyuncuların bazılarının psikolojisi iyi değil. Yabancılar içerisinde oynamak istemeyen oyuncular var ancak kimse ön plana çıkmak istemiyor. UEFA mümkün mertebe ligleri oynatın diyor. Bunu neden Fransa ve Hollanda'ya söylemedi? Orada herkes isyan etti. Oyuncular bu işe karşı çıktı. Orada mecbur kaldılar. İtalya'da kulüpler oynamak istiyor ancak hükümet başka bir şey söylüyor. Ben takımı geliştirecek antrenman yaptırmalıyım. UEFA neden Şampiyonlar Ligi'ni oynatmıyor?. Ülkelere ligleri oynatın demeyi biliyorsunuz. Biz oynayın diyorlar ancak neden kendi maçlarını oynatmıyorlar?"