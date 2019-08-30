Hikmet Karaman: Maçı mı yorumlayacağız!

Hikmet Karaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Maçı mı yorumlayacağız, hakemi mi yorumlayacağız, verdiği kararlardaki tutarsızlıkları mı yorumlayacağız? Mağlubiyetten sonra hiçbir şeyi geri getiremezsiniz. Biz mağlup olduk. İlk yarı iyi oynadık. Mensah ikinci yarı 2. golü atsa maç farka gider, tartışmasız.

Yayıncı kuruluştan rica ediyorum. Hadi hakem 8 dakika uzatma verdi. Bir bakıp hakem oyunu nerede bitirebilirdi söylesinler. Faul olmadı, oyun kesilmedi. Top geriye gidiyor, hakem neden bitirmiyor? Pedro’nun ikinci karta bakıyorum, ya hocam ne var bunda! Kart olmaz o. 90+8’de hakem Maçı bitirebilir. 8 dakika uzatma vermişsin. Uzatma da oyun durdu mu? Akan oyunda bitir hocam.