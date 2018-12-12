Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Kayserispor maçının kazanan teknik direktörü oldu. Sarı Kırmızılıların 3-0'lık deplasman galibiyetinde takımın başında yeralan Hikmet Karaman, Kayseri'de görev aldığı dönemlerde ilk kez çıktığı ilk maçı kazandı.

Daha önce Kayserispor ve Erciyesspor'da da görev alan Hikmet Karaman, bu takımlar ile çıktığı ilk müsabakalarda gülen taraf olamamıştı. Erciyesspor ile ilk maçına Bursaspor deplasmanında giden ve 3-1 yenilen Karaman, Kayserispor ile de İstanbulspor deplasmanında görev almış ve takımının 2-0'lık yenilgisinin önüne geçememişti. Kasımpaşa galibiyeti ile Hikmet Karaman, Kayseri'deki üçüncü dönemine kazanarak start vermiş oldu.

8.kez kazandı

14 ayrı takımda 18 kez başlangıç yapan tecrübeli teknik adam, 8 kez ilk maçta kazanan teknik adam oldu. 3 kez berabere kalarak başlangıç yapan Karaman, 7 kez de ilk maçlarını mağlup tamamladı. Hikmet Karaman'ın görev aldığı takımlarda çıktığı ilk maçlar ve sonuçları:

1998-1999 Gençlerbirliği-Erzurumspor 5-1 (Erzurumspor)

1999-2000 Beşiktaş-Adanaspor 0-1 (Adanaspor)

2000-2001 Adanaspor-Kocaelispor 4-4 (Kocaelispor)

2003-2004 Rizespor-Ankaragücü 2-1 (Rizespor)

2004-2005 İstanbulspor-Kayserispor 2-0 (Kayserispor)

2005-2006 Erciyesspor-Ankaragücü 1-2 (Ankaragücü)

2006-2007 Elazığspor-Malatyaspor 3-2 (Malatyaspor)

2006-2007 Ankaragücü-Denizlispor 0-0 (Ankaragücü)

2007-2008 Galatasaray-Osmanlıspor 0-0 (Osmanlıspor)

2008-2009 Gençlerbirliği-Antalyaspor 1-2 (Antalyaspor)

2008-2009 Ankaragücü-Kocaelispor 4-0 (Ankaragücü)

2010-2011 Trabzonspor-Manisaspor 1-3 (Manisaspor)

2012-2013 Gaziantep-Sivasspor 0-1 (Gaziantepspor)

2012-2013 Karabükspor-Bursaspor 0-3 (Bursaspor)

2013-2014 Bursaspor-Erciyesspor 3-1 (Erciyesspor)

2014-2015 Trabzonspor-Rizespor 3-2 (Rizespor)

2017-2018 Kasımpaşa-Alanyaspor 3-2 (Alanyaspor)

2018-2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3 (Kayserispor)

Büyükkılıç da tebrik etti

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı Kasımpaşa maçı öncesinde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunan ve "kazanmayan gelme hocam" diye espri yapan Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kasımpaşa galibiyeti sonrasında tebrik etti. Karaman'ı arayarak tebrik eden Büyükkılıç, aynı başarıyı Akhisarspor maçında da sergilemeleri dileğinde bulundu.

İHA