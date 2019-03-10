Hikmet Karaman: Kaleci Gökhan’ı tebrik ediyorum

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazanarak ligde kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'u da ligde 10 maç sonra ilk kez mağlup oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, rakiplerini tebrik ettiğini belirterek, "Oyunun içerisinde ilk golden sonra pozisyonlarımız var. Direkten dönen toplarımız var. Kaleci Gökhan’ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta önemli bir maç oynayacağız. İçimizde muhasebemizi yaparak bu maça hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.