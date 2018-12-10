Hikmet Karaman iyi başlayamıyor

Ertuğrul Sağlam’ın yerine Kayserispor'da göreve başlayan Hikmet Karaman, Kayseri’de çalıştığı dönemlere iyi başlangıçlar yapamadı.

Bir dönem Kayserispor’da 1 dönem de Erciyesspor’da görev yapan tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, takımın başında çıktığı ilk müsabakaları kaybetti.

Kayserispor ile..

2004-2005 sezonunun 7. haftasında istifa eden Hüsnü Özkara’nın yerine göreve getirilen ve 8.hafta maçında takımın başında yeralan Hikmet Karaman, ilk 2 haftayı mağlup noktalandırdı. Karaman yönetimindeki Kayserispor, ligin 8. haftasında deplasmanda İstanbulspor’a 2-0 yenilirken 9.haftada yine deplasmanda Galatasaray’a 5-0 mağlup oldu. Karaman yönetimindeki Kayserispor ligin 10.haftasında sahasında A.Sebatspor’u 4-1 mağlup etmeyi başardı ve ligi de 34 puanla 14.sırada tamamlayarak ligde kaldı.

Erciyesspor ile..

Hikmet Karaman, Erciyesspor’da görev yaptığı 2013-2014 sezonunda 15.haftasında istifa eden Fuat Çapa’nın yerine 16.haftada takımın başına geçti. Hikmet Karaman, 5 hafta galibiyet yüzü göremedi. Karaman yönetimindeki Erciyesspor, ligin 16.haftasında deplasmanda Bursaspor’a 2-1 yenilirken 17.haftada Galatasaray’a sahasında 3-1 yenildi. Mavi Siyahlılar, ligin ikinci yarısına sahasında 3-1’lik Antalyaspor yenilgisi ile başlarken ligi de 37 puanla 14.sırada bitirdi ve Karaman yönetiminde kümede kalmayı başardı.

3.sefer

Hikmet Karaman 3.kez Kayseri’de görev yaparken 2.kez Kayserispor’da ateşten gömlek giydi. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor ile birlikte ilk maçına bugün deplasmanda Kasımpaşa’ya karşı mücadele verecek.

İHA