Hikmet Karaman: İki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon

Oyuna iyi başladıklarını ve golü bulduklarını söyleyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

“Oyuna iyi başladık, golü bulduk. Golden sonra ki dakikalardaki oyunumuz istediğimiz gibi değil, biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha pas, oyunda genişlik, derinlik oynayabilirdik. Yediğimiz golde, üç tane oyuncumuz durup hakemden faul istiyor. Maçın en önemli püf noktası, bir yediğimiz kırmızı kart, takımı on kişi bırakmak, doğru kırmızı kart. Aynı olayı Kayseri maçında yaptık, bu gün burada yaptık ve iki tane de penaltı yaptırdık. İki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor ligde konumu, oynadığı oyun olarak, iki penaltı bir de 10 kişi kalırsanız, çok zorluk yaşarsınız. Ama buna rağmen oyun 3-1 olduktan sonra, 3-2’ye getirecek Saba’nın pozisyonu var çok net. Orada 3-2’yi yakalasak, belki rakibi tedirgin edip maçı başka yere götürebilirdik. Biz ateş çemberi içerisinde olan bir takımız. Takımı, 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele ki, bu gibi maçlarda iki tane penaltı yaptırma lüksümüz yok ama bunlar maalesef oluyor."

“PUAN KAYBINI TELAFİ ETMEK ZORUNDAYIZ”

Gelecek hafta içerisinde, Galatasaray ve Karagümrük ile maç yapacaklarını hatırlatan Karaman, “Mutlak suretle önümüzdeki haftalarda, bu puan kaybını telafi etmek zorundayız, rakip kim olursa olsun fark etmiyor. Eğer böyle basit bireysel hata yapmazsak, mesela bugün iki tane penaltı olmasa, kırmızı kart olmasa bu maç başka yerlere gider. Onu maçın ilk 25, 30 dakikalık bölümünde gösterdik. Dolayısıyla çalışacağız, daha farklı şeyler uygulayacağız. Bu arada Hatayspor’u da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İzzet NAZLI / HATAY (DHA)