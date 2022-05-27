Hikmet Karaman: İki adım daha dikkatli olsak farklı olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe , çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor ’u eleyerek finale gelen Kayserispor, Sivasspor engelini aşamadı. Büyük bir başarıya imza atan ve kupanın flaş takımı olan, finalde Sivasspor'a 3-2 kaybederek yıkılan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını vurgulayan Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle oyunun son bölümünde 2-2'den sonra oyunun motivasyonunu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki taç atışında. İki adım daha dikkatli olsak farklı olacak. Bazen böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor futbolcular. 2-2'yi yakalamışsın, çok önemli. Motivasyon ve taraftar etkisi. Oyunun temposu bize geçmiş, dikkatli olsak başka yere gidecek. Penaltı ile elensen farklı, böyle gol yersen ve elenirsen farklı. İlk yarı 2-0 yapıp içeri girebilirdik. 1-1'den sonra net bir pozisyon daha kaçtı. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz"



