Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde, Kayserispor ile Sivasspor taraftarları arasında yaşananlar olaylar sonrası, Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman dostluk mesajı verdi. Karaman, "Hiçbir sportif başarı insan sağlığından, canından daha değerli olamaz." ifadesini kullandı.

Hikmet Karaman'ın olaylar sonrası yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Hiçbir sportif başarı insan sağlığından, canından daha değerli olamaz.

Bu güne dair ilk duam, komşu, kardeş Anadolu’nun iki güzel şehrinin güzel insanları selametle İstanbul’a gelsinler, sağ sağlim evlerine dönsünler.

Sahada kardeşlik, tribünde kardeşlik!"





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