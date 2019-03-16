Hikmet Karaman: Gücümüz taraftarımız

Hikmet Karaman göreve geldikten sonra 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve alt taraftan adım adım uzaklaşan Kayserispor, geçen haftaki Rize yenilgisini unutturmak amacında. Yarın Kadir Has Stadı’nda oynanacak zorlu Başakşehir maçı öncesi Karaman iddialı. Başarılı hoca, “Lider Başakşehir bize mağlup olursa, üst tarafta rekabet kızışabilir. Ancak biz kendi işimize bakıyoruz. Bizim mutlaka kazanmamız lazım. 10 haftalık seride müthiş oynayan, önemli galibiyetler alan bu takım, 1 yenilgiyle bocalayacak değil” dedi.

‘Avantajımız var’

Taraftara ayrı parantez açan Hikmet hoca, “İç saha avantajını sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Taraftara büyük görev düşüyor. Onlar bizim en önemli gücümüz. Tribünlerin desteğiyle 3 puana uzanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Lidere farklı sistem

Hikmet hoca, Başakşehir karşısında 3’lü stopere dönebilir. Sapunaru-Kana Bıyık ikilisinin yanına Kucher’i de koymayı planlayan Karaman, Visca’nın etkili olduğu kanadı sağlamlaştıracak. Tecrübeli teknik adam, sol önde oynayacak Umut Bulut’tan da sık sık savunmaya yardım etmesini istedi.