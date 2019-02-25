Hikmet Karaman 'Godfather' oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Godfather oldu.

25 Şubat 2019, Pazartesi 11:57
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Hikmet Karaman 'Godfather' oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'un 9 haftalık yenilmezlik serisinin başrol oyuncusu olarak gösterilen teknik direktör Hikmet Karaman, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve tek golle kazanılan 3 puan sonrasında İtalyan mafya filmi Godfather'daki Baba rolüyle özdeşleştirildi. 

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarları, Konyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman'ın Marlon Brando'nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. Sarı kırmızılı takıma geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuş durumda. 

Hatırlanacağı gibi 1973 yılı gösterime giren Baba filmi, İtalyan bir mafya ailesinin serüvenini anlatıyor. Mario Puzo'nun yazdığı Baba romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı film Baba I, Baba II, Baba III olarak gösterime girmişti. 

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

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