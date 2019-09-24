Hikmet Karaman: Galibiyete açız, kazanmalıyız

Ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamayan Kayserispor gözünü bu hafta oynayacakları Konya maçına çevirdi.

Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan teknik direktör Hikmet Karaman da, “Önümüzde 2 deplasman maçı var. Bu maçları kazanırsak her şeyi düzeltebiliriz. Bunun ilk ayağı Konya olacak. Hafta sonuna kadar en iyi takımı ortaya çıkarıp 3 puanla tanışmak istiyoruz. Çünkü buna açız” dedi.