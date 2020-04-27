Hikmet Karaman: Futbol resmi görünmüyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in başlama kararının doğru olmadığını belirterek, “Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım” dedi

27 Nisan 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Hikmet Karaman: Futbol resmi görünmüyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in başlama kararının doğru olmadığını belirterek, “Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Ben biraz daha beklenmesi taraftarıyım” dedi ve ekledi: “Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiçbir soru olmamalı. Bu yapının içinde birçok profesyonel var. Bunlar bir araya geldiğinde temas mesafesi oluşuyor. Böyle bir ortam içerisinde futbolun başlayabilmesi için öncelikle sağlıklı ortamın oluşması lazım.”

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