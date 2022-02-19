Hikmet Karaman: Bu 3 puandan önemli dersler çıkarmamız lazım

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 'in 26. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Son 10 maçında sadece 1 kez kaybeden Sarı Kırmızılı ekipte teknik patron Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Kendilerini destekleyen taraftarlarına çok teşekkür eden Karaman, şu ifadeleri kullandı:

''90 dakikayı değerlendirecek olursak en formda gözüken taraftarımızdı. Maçın adamı 12'nci adamımızdı. Onlara teşekkür ediyorum. Oyunun genelini takım olarak beğenmedik. İlk 10 dakika iyi başladık ama son 30 dakika çok hata yaptık. İyi, iki gol bulduk. Onlara ayrı parantez açmak istiyorum. İbrahim'in ve Bertolacci'nin 4 sarı kartı olması ve oyundan çıkması bizim adımıza önemli zaman dilimi oldu. Bireysel oyuna yöneldik. Oyuna giren oyuncu oyuna katkı yapmalı bu katkı olmadığında rakip risk alıyor. Bireysele yöneldik ve boş alan bıraktık, koşmadık, kaliteli pası yapamadık. Böyle olunca da son dakikalarda gol yedik. Daha uzatmalar da var. Skoru koruma iç güdüsü ile sürekli savunmada kalma durumundasınız. Son 10 dakika bu sorunu yaşadık. Hafta içi bunun analizini yapıp oyuncularımızla tartışacağız''

Giresunspor'un zorlu rakip olduğuna değinen Karaman, "Giresunspor deplasmanda en fazla maç kazanan takım. Ben asla kolay bir maç olduğunu düşünmedim. Deplasmanda 12 puan alan bir takıma karşı oynadık. Belki iç sahada bu performansı sergileseler alt sıralarda olmazlardı. Kayseri plakasını yazdıralım sloganı ile maça çıktık. Belki de bu Giresun'u motive etti. En önemlisi 3 puan almaktı. 3 puanı aldık ama bu 3 puandan önemli dersler çıkarmamız lazım" dedi.