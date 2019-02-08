Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0 yendi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Maçı iki bölüme ayırdıklarını ifade eden Karaman, "Maç öncesi herkesin elindeki kadroya göre çalışmaları var. Bir de Fenerbahçe'nin iki maçı var, Malatya-Göztepe. İyi oynadığı, taraftarı arkasına alıp iyi oynadığı maçlar var. Bir de yeni transferler, hamle gücü yüksek. İlk 45 dakikada iyi pozisyon yakalayamadık ama onların da pozisyonu yok. Biz maçı iki bölüme ayırdık, Fenerbahçe'nin gücü; özellikle Dirar ve Isla, bir de Ekici'nin gücü. Hem kalabalık oluşturuyorlar hem de gol şansı buluyorlar. Plan A bu." diye konuştu.

Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

'Biz basalım, gidelim deseydik arkasında 2-3 gol bulabilirdik'

"Atila'yı kestik, hata yapmasından değil, orada stoper özellikli oyuncuyla Fenerbahçe'yi etkisiz hale getirmek için. Biz basalım, gidelim deseydik arkasında 2-3 gol bulabilirdik. Sonra kırmızı kart var, kırmızıdan sonra doğal olarak oyunun hakimi olmamız gerek. İkinci yarı tehlikeli, rakip 10 kişi. Biz de Bursaspor'a 10 kişi oynadık 50 dakika. Fenerbahçe de uzatmalarla birlikte 50 dakika 10 kişi oynadı. En net pozisyonları 10 kişiyken, sağ kanattan geldi, kalecimiz çıkardı."

'Mağlubiyetten sonra ben de daha çok hata aramaya çalışıyorum'

"Önemli bir üç puan aldık. Fazla abartmaya gerek yok. Futbol takımları şunu bilmeli, rakip 10 kişi kalıyorsa 3 puan almalısın. Gol de iyi bir zamanda geldi, oyuncularımı kutluyorum. 18-14, faul sayılarına bakınca fazla faul yapan Fenerbahçe. Mağlubiyetten sonra ben de daha çok hata aramaya çalışıyorum, doğaldır. Baktığınızda ilk devre iki taraf için de düşüncelerine katılmadığım kararlar var. Nihayetinde respect gösteriyorsun."

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'VAR'a gitti golümüz iptal oldu, gidip bağıracak mıyız?'

"VAR'a gitti golümüz iptal oldu, gidip bağıracak mıyız? Bazen eksik takımlar oyuna hükmedip gol atıyorlar, maçı da kazanıyorlar. Fazla bir şey söylemek istemiyorum, ligdeki sıralama açısından önemli ve hayati bir üç puan aldık."

'Kamuoyunda şu algıyı yok edelim!'

"Fenerbahçe büyük takım, buna saygı gösteriyorum bir kere. Kamuoyunda şu algıyı yok edelim, ben ne söylediğimi ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Gece yastığa kafamızı koyduğumuzda ne olduğunu, ne geliştiğini vesaire... Büyük takım, Türk futboluna hizmet ediyor."

'Fenerbahçe'ye karşı 10 maç yaparsan 1-2 kez kazanır, 2-3 kez berabere kalırsın'

"Anadolu takımıyla oynarken Fenerbahçe'ye karşı 10 maç yaparsan 1-2 kez kazanır, 2-3 kez berabere kalırsın. Kadro gücüne ve camianın büyüklüğüne bakarak bazen kazanıp kaybediyorsunuz, bu doğaldır. Abartmıyoruz, saygılıyız, Fenerbahçe'ye de son derece saygılıyız. Son iki maçta 41 bin seyircinin 12. adam olduğunu gördük. Bugün de Kayserispor seyircisini gördük. Futbol taraftarla oynanır, taraftar oldu mu işin rengi değişiyor."