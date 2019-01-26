Hikmet Karaman: Beraberlik maçın hakkıydı
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın hakkının beraberlik olduğunu belirten Karaman, ''Golden sonra 10 kişi kalmak bizim aleyhimize oldu. 3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı.” ifadelerini kullandu.
İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Her 2 takımın da 3 puanı hedeflediğini gördük. Oyun içerisinde gol yönündeki pasları yapmak istedik. İlk 45 dakika riskli oynadık. Birkaç hatamız var. Son vuruşları iyi yapabilirdik. Nihayetinde 1-0 içeri girdik. İkinci yarıya başlarken taktik anlamında değişiklik yapmayı düşündüm ama gol geldi. Golden sonra 10 kişi kalmak bizim aleyhimize oldu. 3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı” şeklinde konuştu.