Hikmet Karaman: Beraberlik maçın hakkıydı

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Her 2 takımın da 3 puanı hedeflediğini gördük. Oyun içerisinde gol yönündeki pasları yapmak istedik. İlk 45 dakika riskli oynadık. Birkaç hatamız var. Son vuruşları iyi yapabilirdik. Nihayetinde 1-0 içeri girdik. İkinci yarıya başlarken taktik anlamında değişiklik yapmayı düşündüm ama gol geldi. Golden sonra 10 kişi kalmak bizim aleyhimize oldu. 3 oyuncudan yoksun çıktık elimizdeki oyuncuları geliştirmeyi çalışıyoruz. Oyuncuların pozisyonlarını değiştirdik. Bunu gayet iyi yaptık. Maçın geneline baktığımıza beraberlik maçın hakkıydı” şeklinde konuştu.