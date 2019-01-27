Hikmet Karaman 550. maçını kazanamadı

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, kariyerindeki 550. maçında berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü olarak görev yapan Hikmet Karaman, 550. kez resmi maçında Bursaspor'a karşı idi.

Bugüne kadar birbirinden farklı 15 takımda görev yaparak 549 maça çıkan Karaman, Kadir Has Stadı'nda 550. maçında beraberlik elde etti. Müsabakanın 1-1 sona ermesi neticesinde Hikmet Karaman kariyerinde 112. beraberliği yaşadı.

Hikmet Karaman, kariyerinde 550 maçta 216 galibiyet 112 beraberlik 222 mağlubiyet yaşadı.

İHA