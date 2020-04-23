Hikmet Karaman: 4 haftada biter

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, liglerin oynatılmasından yana olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ben oynatılmasından yanayım. Fakat şu anki şekliyle değil. Yüzde 100 sağlıklı, güvenli bir ortam olmadan liglerin beklemesi taraftarıyım. Durumun temmuz sonlarına doğru daha sıhhatli bir hale geleceğini düşünüyorum. Sıkıştırılmış bir zaman diliminde 4, 5 haftada da iş biter.”