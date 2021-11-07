Hikmet Karaman: 3 Türk’ün oyunda kalması antrenörlüğe kilit vurmaktır

Süper Lig 'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da Hikmet karaman maç sonunda açıklamalarda bulundu. Karaman, ' 3 Türk’ün oyunda kalması antrenörlüğe kilit vurmaktır' dedi.

Hikmet Karaman'ın maç sonu açıklamaları şöyle;

4. hakem ‘2 oyuncu değişikliği için 50 saniye daha ekledi hoca’ dedi. Ama penaltı 90+7’de

İlk yarı sahada duruşumuz çok iyiydi. Müthiş, pozisyonları yok. Esas iş bizim topu kaybetmeden atağa çıkamamamızdı. Orada az hata yapsak belki ilk yarı daha farklı olacak. 2. yarı rakibin baskısı, direkten dönen topları var ama oyunu oraya getirmişiz biz. Maçın sonuna 5 dakika uzatma verdiler. 4. hakem ‘2 oyuncu değişikliği için 50 saniye daha ekledi hoca’ dedi. Ama penaltı 90+7’de.

Cüneyt hoca o kadar yakın ki pozisyona 3 metre önünde ve devam dedi

Mete Kalkavan VAR hakemi. Cüneyt hoca o kadar yakın ki pozisyona 3 metre önünde ve devam dedi. Ben geçen sene de Mete hoca için aynı konuşmayı yaptım. O zaman 20 penaltı çalmaları lazım. Mete Kalkavan geçen sezon Ankaragücü’nde öyle bir penaltı verdi ki bütün hakem yorumcuları değil dedi. Tersi dakikada tersi olsaydı, Mete, Cüneyt hocayı VAR’a çağırır mıydı? Bütün Türkiye’ye sorum bu.

3 Türk’ün oyunda kalması antrenörlüğe kilit vurmaktır

Biz eleştirimizi de yapıyoruz. 2-0’dan sonra 3’ü bulacaksın. Elimizdeki kadro itibarıyla çok iyi işler yaptılar. Mensah ve Onur olsa onlar da da eksik var ama kadro derinliklerini yaptıkları hamleleri görüyorsun. Bir sözüm de yabancı kuralına. 3 Türk’ün oyunda kalması antrenörlüğe kilit vurmaktır. Onun taktik değişikliğine duvar örmektir. Benim o pozisyona sokacak Türk oyuncum yok. 88’de 2-3 oyuncu beni al diye yalvarıyor ama değişiklik yapamıyorum kontenjandan dolayı. Maçı belki 3’e 4’e getireceğiz ama yapamıyoruz. TFF’nin kararlarına saygılıyız ama buna kulak vermeleri gerekiyor.