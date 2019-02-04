İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktörü Hikmet Karaman yönetiminde antrenman futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 biten Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Karaman, “Deplasmanda oyandık. Galip durumdayken, hem skoru koruyup hem de ikinci golü atıp 3 puanla dönebilirdik. İkinci yarıdaki oyuna baktığımızda Malatyaspor’un ligin en az gol yiyen takım olması ve alternatif kadrosu da göz önünde bulundurulduğunda deplasman için önemli 1 puan diyebiliriz. Önümüzde 2 haftalık bir periyot var” ifadelerini kullandı.

3 puanları alıp ligin son haftalarına rahat bir şekilde girmek istiyoruz

Oynayacakları maçlardan 3 puanları alarak ligin son haftalarına rahat girmek istediklerini kaydeden Karaman, “Kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe ve Göztepe maçları var. Fenerbahçe 2 periyottan 6 puanla çıktı. Bizimde düşüncemiz her 2 maçtan 6 puanla çıkmak veya minimum hasarsız 2 maçı geçebilmektir. Son yapılan transferler ve kadro genişliği Fenerbahçe’nin daha farklı kadro yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kendi sahasında oynadığı Malatya maçını 40 binin üzerinde seyirci ile oynadı. Önemli bir motivasyon. Aynı şeyi biz Kayseri’de bekliyoruz, taraftarlarımızdan bekliyoruz. 40 bin seyirci ile maça çıkmak önemli bir şeydir. Bizde aynı şeyi Kayseri’de yaşamak istiyoruz. Çünkü iyi bir takıma ve büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Ligdeki konum itibariyle baktığımızda alt taraf çok sıkıştı. Bu sıkışıklıktan çıkmak istiyoruz. Onun içinde en güzel şey, iyi mücadele ve takım ruhudur. Kulüp olarak 3 puanları alıp ligin son haftalarına rahat bir şekilde girmek istiyoruz” diye konuştu.

İHA