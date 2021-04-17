Hikmet Karaman: ‘3-2 yapabilirdik’

MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman, takım halinde mücadele ederek önemli puan aldıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "İlk devre oyun planımızı sahaya yansıtamadık. Rakipten kaptığımız topları bir daha kaybettik. O zaman da baskıyı daha çok yiyorsunuz. Beşiktaş’ın en büyük özelliği, ilk yarım saatte 8-9 oyuncuyla rakip sahada oynaması, boş alan bulması ve gol atması. İkinci topu kaptırınca, rakip kaleye gidemedik. Topu atabilsek, kaleciyle karşı karşıya kalabilecek pozisyonlarımız vardı. Devrede oyuncularla bunu konuştuk. ’70’e kadar 1-0 oyunu tutun, sonrasını bana bırakın’ dedim" ifadelerini kullandı.

'Demoralize olmuş'

Maçtaki tüm golleri kendilerinin attığını söyleyen Karaman, “İkinci yarının başında gol yedik. 4 gol var, 4’ünü de biz attık. 2 gol atan oyuncu var, demoralize olmuş. Oyundan alsak daha çok demoralize edebilirsiniz. İkinci yarıda 2-0 da olsa oyunu bırakmadık. 3-2 öne de geçebilirdik. Emre’nin net bir pozisyonu var. Korcan ve Alper çok önemli işler yaptı. Korcan’ın penaltıyı kurtarması, Alper’in de sorumluluk alması göze battı. Takım halinde mücadele ettik ve önemli bir puan aldık” şeklinde konuştu.