Mücadelede 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor 'a 3-2 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Deneyimli menajer, "2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi, içeri daha farklı skorla gidebilirdik. Trabzonspor adına tehlikeli bir olay da yoktu. Soyunma odasında neler yapacaklarını konuştuk ama o baskılarda bile ayağımızdaki topları verdik." dedi.

Takımının yakaladığı pozisyonlara değinen teknik adam, "Attamah ile Thiam'ın girdiği pozisyon rakibin girdiklerinden daha net. Orada 3-2 öne geçsek maç daha farklı yere gidebilirdi ama 3-2 penaltıyla maçı kaybettik" şeklinde açıklamalarda bulundu.