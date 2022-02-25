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Hikmet Karaman: "2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi.''

Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

25 Şubat 2022, Cuma 22:52 Son Güncelleme:
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Hikmet Karaman: '2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi.''

Mücadelede 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor 'a 3-2 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Deneyimli menajer, "2-0'dan sonra 3-0, 4-0 olabilirdi, içeri daha farklı skorla gidebilirdik. Trabzonspor adına tehlikeli bir olay da yoktu. Soyunma odasında neler yapacaklarını konuştuk ama o baskılarda bile ayağımızdaki topları verdik." dedi.

Takımının yakaladığı pozisyonlara değinen teknik adam, "Attamah ile Thiam'ın girdiği pozisyon rakibin girdiklerinden daha net. Orada 3-2 öne geçsek maç daha farklı yere gidebilirdi ama 3-2 penaltıyla maçı kaybettik" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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