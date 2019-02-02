Hikmet Karaman: 1 puan bizim çok çok değerli

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Malatya'da karşı karşıya gelen EY. Malatyaspor ile İM. Kayserispor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İM. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, bir Anadolu takımı olan Malatyaspor’un ligde iyi bir performans göstermesinden övündüklerini söyledi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının çok önemli olduğunu dile getire Karaman, “Güzel bir golle öne geçtik daha sonra 2 pozisyonumuz oldu ama bunları değerlendirebilirdik. İçeri 2-1 yada 3-1 girebilirdik ancak frikikten oyuncu kendi bireysel yeteneği ile güzel bir gol attı. İkinci yarı iki teknik adamın da taktik savaşı haline dönüştü. 90 dakikaya bakarsak burada alınan 1 puan bizim çok çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir çok oyuncu başka bölgelerde oynamak durumunda kalıyor. Bundan dolayı da disiplin içinde oynayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.