Hikmet Karaman: “0-0’ı devam ettirmek zorundaydık”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, MKE Ankagücü yenilgisinin ardından, “Oyuncu eksikliklerimiz olmasına rağmen 0-0’ı devam ettirmek zorundaydık” dedi.

14 Nisan 2019, Pazar 16:14
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Hikmet Karaman: “0-0’ı devam ettirmek zorundaydık”

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İM Kayserispor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, “4 stoper ile oynamış olduk. Oyun 0-0 gidiyor gibi gözüküyordu. Deniz ile Artem’in kaptığı bir top var. Deniz kaleye vursa golü biz bulacağız. O topun dönüşünde topu orada vurdurduk. Şamil’in oyundan çıkması ve sınırlı dar bir kadro sıkıntı oluşturdu. Hücum katkısını artırıp bir şeyler üretmeye çalıştık. 1-0 olduktan sonra bütün düşünceler değişti. İkinci golü komik bir şekilde yedik. Bazen takımlar 3 puanı alırsak lig bitti diye düşünüyorlar. Önümüzde daha bir sürü puanlar var. Bunun deplasman telafisini yapmalıyız. Oyuncu eksikliklerimiz olmasına rağmen 0-0’ı devam ettirmek zorundaydık.” 

İHA

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