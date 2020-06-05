Hikmen Karaman: 'Küme düşme kaldırılsın' talebi yanlış

Süper Lig'de küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, TRT SPOR yayınında açıklamalarda bulunduKoronavirüs salgını süresince Yeni Malatyaspor adına düzenli olarak testler yaptırdıklarını söyleyen Karaman, "İlk testler sonucu pozitif çıkan oyuncumuz vardı. O futbolcu bir hafta hastanede kaldı. Sonra kendisi evinde karantinaya girdi. Daha sonra da zaten testi negatif çıktı. Ancak 3. testte pozitif çıkan arkadaşlarımız iki kez daha teste girdi ve o testler negatif çıktı. Bu sonuç için son derece mutluyuz, sevinçliyiz" dedi.

"13 Haziran'a hazırlanıyoruz"

Takımın hazırlığı ve son durmuyla ilgili ise Karaman, "Şu anda hem psikolojik, hem de antrenman birlikteliği olarak takım halindeyiz. Sadece bir oyuncumuz karantina altında. Dolayısıyla herhangi bir problemimiz yok. Allah'ın izniyle 13 Haziran için lige hazır hale gelip maçımıza çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"En önemli nokta takımla birlike çalışamamaktı"

Yeni Malatyaspor'da kendi döneminden önce yaşanan düşüşün sorulması üzerine Karaman, "Zaten bu düşüş yaşanmasaydı biz gelmezdik. Değişiklikler olmazdı. Şöyle bir şanssızlığımız var. 2 gün önce Konya maçına çıktık. 45. dakikada penaltı, 10 kişi kaldık ama maçı 1-1 bitirdik. Daha sonra içeride erteleme maçı vardı. Trabzon maçını kaybettik. Orada da 8 futbolcu lisansları olmadığı için oynayamadı. Bizim için dezavantajdı. Sonra Kayseri deplasmanında kaybettik. Çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Burada en önemli nokta takımla birlikte çalışamamaktı. O çok önemliydi bizim için... Belki de bu ara bize daha faydalı hale geldi diyebiliriz. 3 haftadır takımla beraber çalışıyoruz. Bu mutlaka lige yansıyacaktır. Aslında bütün takımlar için çok zor bir periyot... Çünkü yükselişte olan, üst üste maç kazanan takımlar vardı. Bir galip gelip, bir mağlup olan veya bizim gibi ligde ikinci yarı başarılı bir sezon başlangıcı yapamayan takımlar vardı. Malatyaspor olarak kalan 8 maçımızda çok iyi bir başlangıç yapıp ligde kalmak için puanlarımızı alıp, kendi işimize bakmak istiyoruz. Yeni Malatyaspor olarak ligde kalacağımıza inanıyorum" yanıtını verdi.

"Küme düşme kaldırılsın talebi yanlış"

Bazı kulüplerin küme düşme kaldırılsın talebini de değerlendiren deneyimli teknik adam, "Küme potasındaki takımların küme düşme kaldırılsın talebi kamuoyunda takdir toplamıyor. Bu tür yaklaşımları doğru bulmuyorum. Tüm takımlar çıkıp oynamalı" ifadelerini kullandı.