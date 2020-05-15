Juventus'un yıldız futbolcusu Gonzalo Higuain, yaklaşık 2 ayın ardından İtalya'ya dönüş yaptı.
Higuain bu öğleden sonra Torino'ya indi ve 14 günlük karantina sürecinden önce J Medical'da tıbbi testlerden geçecek.
Arjantin'de hasta annesine bakan Higuain, Juventus'taki geleceği hakkında ise spekülasyonlara yol açacak açıklamalarda bulundu. Higuain, Koronavirüs pandemisinden dolayı endişe duyduğunu söyledi.
River Plate'in Higuain'in geri dönmesi konusunda oldukça ısrarcı oldığu öğrenilmişti.
Higuain'in geri dönmesiyle Juventus'ta as takımda forma giyen bütün futbolcular İtalya'ya dönmüş oldu.