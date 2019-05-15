Hidayet Türkoğlu’ndan Pero Antic’e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı seçilen Pero Antic’i tebrik etti.

TBF’nin internet sitesinde yer alan mesajda Hidayet Türkoğlu’nun şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu adına, oy birliği ile Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı görevine seçilen Sayın Pero Antic’i kutluyorum. Sporculuk kariyerinde yakın ilişkiler kurduğumuz Sayın Antic’e, ülkesi Kuzey Makedonya’da basketbolun daha popüler bir spor haline getirmesi konusunda her türlü katkıyı sunacağımı belirtmek isterim. Sayın Antic’e yeni görevinde başarılar diliyor ve oyunculuk kariyerinde edindiği tecrübeleri Kuzey Makedonya basketbolunun gelişimi için kullanmasını umuyorum."

Pero Antic, 2015-2017 yıllarında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko formasını da giymişti.