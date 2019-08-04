Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA ve hakemlerine yönelik çok sert bir tepki gösterdi.

Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız, finalde İspanya'ya kritik hakem hataları neticesinde mağlup olunca TBF Başkanı Türkoğlu, çok sert açıklamalar yaptı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Türkoğlu, "Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldılar. Bu affedilemez, utanç verici" yazdı.

Daha sonra televizyonda TRT Spor'a konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hayatım boyunca hakem konuşan biri olmadım. Ancak FIBA her geçen gün kendini daha da rezil bir duruma sokuyor. Son pozisyonun çalınmaması ne hale gelindiğini gösteriyor. Bu kadar ucuz olmamalı. Bunun takipçisi olacağız" dedi.



