Hidayet Türkoğlu’ndan FIBA hakemlerine eleştiri

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Banvit’in FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya temsilcisi Brose Bamberg’e 88-85 yenilerek elendiği karşılaşmanın hakemlerini eleştirdi.

14 Mart 2019, Perşembe 01:36
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Hidayet Türkoğlu’ndan FIBA hakemlerine eleştiri

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Banvit’in FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya  temsilcisi Brose Bamberg’e 88-85 yenilerek elendiği karşılaşmanın hakemlerini  eleştirdi. 

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda karşılaşmayı izleyen Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda,  "Banvit-Brose Bamberg maçını izliyorum. FIBA, bu hakemlerden utanmalı. FIBA  basketbolunu hakemlerin bu yönetimiyle geliştiremeyiz." ifadesini kullandı.          

Deplasmandaki ilk maçta 81-79 yenilen Banvit, Sloven Boris Krejic,  İtalyan Lorenzo Baldini ve İspanyol Luis Castillo hakem üçlüsünün görev yaptığı  rövanş karşılaşmasını da evinde 88-85 kaybederek turnuvaya veda etmişti 

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