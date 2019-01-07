Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e sert tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan FETÖ üyesi NBA oyuncusu Kanter'e sert tepki gösterdi.

07 Ocak 2019, Pazartesi 18:49 Son Güncelleme:
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Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e sert tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter'e sert tepki gösterdi.

Hidayet Türkoğlu, kendisine ait Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Almanca yaptığı açıklamada, Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir." ifadelerine yer verdi.

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