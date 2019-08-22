Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu, o yorumcu için "Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi ..." yorumunu yaptı ve programa yeniden çıkarılmasıyla ilgili televizyon kanalında da tepki gösterdi.

Türkoğlu'nun tweet'leri şu şekilde:

Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır.

Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir.