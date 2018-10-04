Hidayet Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.

04 Ekim 2018, Perşembe 00:04
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Maçı da Ankara'da izleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti. 

Türkoğlu, "Basketbolumuzun en anlamlı kupası. Federasyon olarak 34'üncüsünü yapıyoruz. Süper Lig'de böylelikle hayırlısıyla başladı, antrenörlerimize, sporcularımıza hayırlı olmasını ve güzel geçmesini diliyorum. Gerek salonlara gelecek gerekse televizyonları başında destekleyecek tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Salonlarımız taraftarların gelmesi ile daha keyifli olacak. Bütün yıl boyunca sahip çıkacak tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bizi Avrupa'da temsil edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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