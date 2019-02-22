Slovenya ile oynayacağı 2019 Dünya Kupası Elemeleri maçının hazırlıklarını Ankara Spor Salonu'nda sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın antrenmanı öncesinde AA muhabirine konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, iyi bir ekip kurduklarını, geldikleri noktanın da bunu gösterdiğini ifade etti.

Başantrenör Ufuk Sarıca ve sporcuları kutlayan Türkoğlu, "Böyle turnuvalara başlarken ister istemez sporculuktan gelen alışkanlık gereği en üst seviyeleri hedefliyoruz. Bu anlamda iyi bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Bizi mutlu edecek sonuçlar aldığımız için doğru tercihler yaptığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında kulüplere de ayrı bir parantez açan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa maçları sürecinde kulüplerimizin yanımızda olması, bu başarıda onların da katkısını ortaya koydu. Milli takımda şu an iyi bir atmosfer var. İki maç kala Dünya Şampiyonası finallerine gitme hakkı kazandık. Yarın son resmi maçımızı Ankaralı sporseverlerin önünde oynamış olacağız. Ankara’nın bu süreçte bize şans getirdiğine inanıyoruz. Ankaralı taraftarlara ne kadar teşekkür etsek azdır."

Başkan Hidayet Türkoğlu, iyi bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, "Olimpiyatlarda bireysel olarak bizi başarıyla temsil eden sporcu arkadaşlarımız var. Biz de erkek mili takımı olarak bu başarının devamının gelmesi dileğiyle en büyük isteğimiz olimpiyatlara gitmektir. Çin’de de güzel bir turnuva geçirirsek, sanırım bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Sporculukta herkesin isteği olimpiyatlara gitmektir. Bizim jenerasyon buna hiçbir zaman şahit olamadı ama yönetici anlamında şahit olursak sporculuktan daha mutlu ve gururlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.