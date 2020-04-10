Hidayet Türkoğlu: ‘Ligleri tamamlamak istiyoruz’

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan Türkoğlu şöyle konuştu: “İster istemez bizim de federasyon olarak, insani olarak cevap bulamadığımız sorular var. Bu soruların cevaplarını bulamadığımız için bir rota belirleyemiyoruz. Sadece Süper Lig değil, alt liglerimiz de ertelendi. Binlerce sporcu kardeşimiz var. Onlar da bizden haber bekliyor. Bizim temennimiz ve isteğimiz, liglerin tekrar oynanmasıdır. Bunu, insani olarak da söylüyorum. Tabii ki insan sağlığı her şeyden önce gelir. O yüzden ilk temennimiz, bu işler biraz daha normalleşmeye başladıktan sonra tekrar ligleri oynatabilir hale getirmek.”

TBF’den 1 milyon TL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon Lira destek vereceğini açıkladı. TBF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, tamamı federasyonun öz gelirlerinden karşılanmak üzere 1 milyon Lira destekte bulunma kararı almıştır” denildi.