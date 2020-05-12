Hidayet Türkoğlu: Ligleri sonlandırıyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de basketbol ligleri de ertelenmişti. Bu anlamda Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün liglerin geleceğine karar vermek için toplantı. FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerin görüşleri alındı. Toplantı sonrasında resmi site üzerinden, “Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır” açıklaması yapıldı.

’29 takımın 24’ü’

Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ise bu kararı şöyle yorumladı: “Basketbol için en hayırlı kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Her zaman ekip olarak önümüzdeki yılları planlayan ekip olmuştuk. 1,5 aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarmak adına daha sağlıklı adımlar atmamız gerektiğine karar verdik. 16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptı. Kadınlarımızda ise 13 takımın 11'i ligin sonlandırılmasına yönelik dönüş yaptı.”

Türkoğlu, "Bu kararla herkesin önünü daha sağlıklı göreceği durum olacak. Herkesin hazırlanma imkanı olacak” diyerek sözlerini noktaladı. Normal sezonda 23 maç sonunda 21 galibiyet alan Anadolu Efes, kadınlarda ise Fenerbahçe zirvede yer alıyordu.



