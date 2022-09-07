Hidayet Türkoğlu: FIBA çöküş yaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63 mağlup etmeyi başardı. Maçı yerinde takip eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Olaylı Gürcistan maçındaki maç saati hatasına ilişkin verilen karara tepki gösteren Türkoğlu, "Takımımızı gönülden kutluyorum. Umarım bu istekleri ve arzuları önümüzdeki maçlara da yansıyacak. Gürcistan maçı sonrası itirazımıza FIBA'nın ret kararı herkesi şaşırttı. FIBA, her anlamda çöküş yaşıyor. 22 saniyenin sonuca etki etmeyeceği belirtildi. Bu, FIBA'nın bir ayıbıdır. Tüm hukuki süreçleri başlattık. Bu tip organizasyonları beceremeyen üçüncü dünya ülkelerine verilmesinin de sorgulanması lazım. Gürcistan tarafı üç maymunu oynamıştır" ifadelerini kullandı.