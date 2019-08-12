Sözlerine kurban bayramını tebrik ederek başlayan Türkoğlu, “Umarım herkes ailesiyle güzel bir tatil geçirir. Bugün de şans bulan herkes formanın hakkını en iyi şekilde vermeye çalıştı. Çin'e gitmeden önce herkes bu takımın bir parçası olmak için canla başla mücadele ediyor. Bütün sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Milli formanın bilincindeler. Çok iyi mücadele sergiliyorlar. Sakatlarımız iyileştiği zaman en hazır biçimde inşallah Çin'e gideriz. Ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Hepimiz heyecanlıyız, Çin'deki şampiyonayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BİZİM TURNUVAYA NE KADAR HAZIR GİDECEĞİMİZ”

Turnuvaların atmosferinin farklı olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Belki ABD'nin grubumuzda olması farklı düşünmemize neden olabilir ancak turnuvalara maç maç bakılır. Önemli olan bizim oraya ne kadar hazır gideceğimiz. Sakatlarımızın iyileşeceği, form grafiğimizin en üst seviyede olacağı bir duruma gelirsek arkadaşlarımız bütün maçlara kazanmak için çıkacaktır. Güzel bir atmosfer yakalarsak her sonucu yakalayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“DEMİRÖREN AİLESİNE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

TOTAL ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşmanın önemine vurgu yapan Hidayet Türkoğlu,”Özel sektörlerin spora teşviği çok önemli. Bu anlamda Demirören ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Başta Erdoğan amcamız olmak üzere bütün Demirören ailesi sporun içinde yer aldı. Şimdi de aynı şekilde devam ettikleri için bizi mutlu ediyorlar. Basketbola TOTAL olarak şampiyona öncesi verdikleri destek inanıyorum ki bütün takımımızı mutlu etmiştir. Takım, her zaman bu tip destekleri yanında görmek ister. Bize gösterilen ilgi, alaka ve destekten dolayı herkese şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

“TOTAL REKLAM FİLMİNDE BÜTÜN SPORCULARIMIZ ÇOK KEYİF ALDI”

Geçtiğimiz günlerde TOTAL’in milli takım için çektiği reklam filminin çok olumlu bir hava yarattığını ifade eden Türkoğlu, “Dediğim gibi böyle büyük markaların sadece maddi anlamda değil iletişim anlamında da yaptığı reklamlar bütün sporcularımızı çok mutlu ediyor, halkımızla kaynaşmamızı sağlıyor. Bu reklam çekiminde de bütün sporcularımız çok keyif almışlardır. Gerek oradaki destek olsun, gerek tribünlerdeki destek olsun onları motive ediyor” diye konuştu.