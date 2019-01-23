Hidayet Türkoğlu, BGL Gelişim Kampı’nı ziyaret etti

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı’na katılan sporcularla bir araya geldi.

23 Ocak 2019, Çarşamba 15:04
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Hidayet Türkoğlu, BGL Gelişim Kampı’nı ziyaret etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı’na katılan sporcularla bir araya geldi.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı’nda geleceğin yıldızlarıyla bir araya gelen Başkan Türkoğlu, önce taktik antrenmanda sporculara ikili oyunun inceliklerini anlattı.

Başkan Türkoğlu daha sonra genç basketbolcuların sorularını yanıtladı ve kendi kariyerinden örnekler de vererek deneyimlerini paylaştı.

Bu sene ikincisi düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı 24 Ocak Perşembe günü sona erecek.

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