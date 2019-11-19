Hibiskus nedir?

Diğer bir ismi 'Hatmi Çiçeği' olan hibiskus, yapraklı alternatif bir çiçek türüdür. 'Ekşi çay, Medine gülü, narçiçeği' isimleriyle de aktarlarda satılır. Bir dişli olan hibiskus bitkisi, lobu mızrak biçimindedir. İnsan sağlığına faydalarıyla bilinen bu bitki, çayı ile de çok ünlüdür.

Hibiskus faydaları nelerdir?

- Hibiskus bitkisi genel anlamda iştah azaltıcı olarak tanımlanır. Bunun için kilo vermek isteyenlerin ilk tercih ettikleri bitki hibiskustur.

- C vitamini açısından zengindir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Kişinin enfeksiyon kapra riskini minimum düzeye indirir.

- Sindirim sisteminin hızlanmasını sağlar. Bağırsakların hareketlenmesi için iyi bir ajandır. Kabızlık ve gaz sıkışması rahatsızlıklarında hibiskus tercih edilebilir.

- Hormon dengeleyicidir. Regl dönemlerinde yaşanabilen ağrılara ve kramplara iyi gelir.

- Hibiskusun son dönemlerde en popüler bitki olmasının sebebi, yukarıda belirttiğimiz üzere zayıflatıcı etkisinin olmasının yanında, gençleştirici etkisi de olmasıdır.

- Hibiskus, metabolizmayı hızlandırmanın yanında, buradaki rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

- Bitki uzmanları tarafından hastalara sıklıkla önerilir.

Hibiskus çayı nasıl yapılır?

Şifa kaynağı olan hibiskus, en çok çay şeklinde tüketilir. Bu tüketim biçimi için çay haline getirilmesi gerekir. Hibiskus çayı yapmak için bize lazım olan sadece kaynamış sudur. Suyu kaynattıktan sonra bir çay kaşığını, bir fincan suya denk getirebilirsiniz. Suya hibiskus attıktan sonra mutlaka 10 dakika süreyle demlenmesini beklemelisiniz. Hibiskus çayı tarifi bu şekildedir.

Hibiskus çayı zayıflatır mı?

Hibiskus çayının içerisinde demir oldukça fazladır. Vücut demir ihtiyacını karşılamaya başladığı zaman, daha kolay bir zayıflama dönemine girmek mümkündür. İçerisinde C vitamini olması nedeniyle de zayıflamanın daha kolay olmasını sağlar. Bilindiği üzere vücutlarında kansızlık olan kişilerin kilo vermeleri oldukça güçtür. Hibiskus çayı, vücuttaki kan miktarını yükselttiğinden zayıflama için kapı açar. Hibiskus çayı sadece zayıflatmaya yol açmaz, kendisi de doğrudan zayıflamaya yardımcı olur.

Hibiskus çayıyla zayıflamak isteyenlerin her gün en az 1 çay bardağı hibiskus çayı içmeleri önerilir. Devamlı olarak tüketilmesi halinde, birkaç ay içerisinde 3-7 kilo vermenize yardımcı olabilir. Hibiskus çayı kullanımı doğru şekilde yapıldığında hem diğer yollarla fayda sağlar, hem de zayıflamanıza imkan verir. Kısacası hibiskus çayının çok popüler bir zayıflatıcı olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik doğal bir zayıflatma ilacıdır.

Hibiskus çayını tüketmemesi gerekenler kimler?

Yukarıda hibiskus çayının faydaları nelerdir bunlardan bahsettik. Şimdi de hibiskusun zararlarını bir diğer ismiyle kimlerin hangi durumlarda tüketmemesi gerektiğinde bahsedeceğiz.

- Tiroid ve guatr rahatsızlıkları yaşayanlar, hibisuk çayı tüketmemeye dikkat etmelidirler.

- Diyabet hastası olanlar eğer hibiskus çayı tüketirlerse, mutlaka düzenli şeker takibi yapmaları gerekir. Yine hipertansiyon hastası olan kişilerin bu çayı tüketmesi önerilmemektedir.

- Yüksek tansiyonlu olan kişilerin yanında düşük tansiyonu olanlar da hibiskus çayını tüketmemelidir.

- Çay içildikten sonra herhangi bir alerjik reaksiyon ortaya çıktığında, bir daha tüketilmemelidir.

- Anemi hastası olanları hibiskus tüketmeleri tavsiye edilmez. Eğer tüketilecekse mutlaka doktora bilgi verilmelidir.

- Sürekli olarak ilaç kullanmak zorunda olanlar ve kronik hastalığa sahip bireyler hibiskus çayını tüketirken dikkat etmelidirler.

- Hamile olanlar ve hamilelik sonrası dönemde olanlar bu çayı mümkün olduğunca tüketmemelidir.

Hibiskus çayı hakkında

Hibiskus çayı genel kurallara uyulduğunda oldukça faydalıdır. Ancak yukarıda belirtiğimiz kişilerin bu çayı hangi amaçla olursa olsun, tüketmemesi gerekir. Eğer tüketilmesi gerekiyorsa konu hakkında doktora bilgi verilmelidir. Hibiskus çayını kullananlar mutlaka bitki uzmanlarına bu durumu sormalıdırlar. Onlar genellikle belirtirler. Belirtmeseler kendiniz onlara bu durum hakkında soru sorabilirsiniz.



