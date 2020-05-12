Vücudun sağlıklı şekilde işlev görebilmesi noktasında hemoglobin önemli bir görev üstlenmektedir. Oksijenin taşınması ve diğer organlara ulaşması açısından oldukça etkin bir potansiyel teşkil ediyor. O yüzden belli bir standardı taşıyan hemoglobin (hgb) değerleri büyük öneme sahiptir. Kan testi yani ölçümleri üzerinden ele alınarak tespit edilen Hemoglobin değerlerinde yükseklik ya da düşüklük birçok farklı probleme işaret edebilmektedir.

HGB nedir? HGB değer aralığı kaç olmalı?

Sağlıklı bir insan vücudunda standart olarak ele alınmış belli bir HGB değeri bulunmaktadır. Bu değer yapılacak olan testler ve ölçümler üzerinden hemogram, yani kan sayımı ile beraber ortaya çıkar. Bu değer kadınlarda ve erkekler ile çocuklarda değişkenlik gösterebilmektedir.

- Erkeklerde normal hemoglobin değer aralığı, ‘1 desilitre adına 13,5 ila 17,5 gram’ şeklinde çıkmaktadır,

- Kadınlarda normal hemoglobin değer aralığı, ‘1 desilitre için 12,0 ila 15,5 gram’ üzerinden ele alınmaktadır,

- Çocuklar için ise normal hemoglobin değer aralığı hem cinsiyeti hem de yaş aralığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir,

Yapılacak olan testte bağlı olarak sonuçlara uygun şekilde, eğer hastalık söz konusuysa uzman doktor kontrolü altında tedavi yöntemleri ele alınır.

HGB (Hemoglobin) yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Kan ölçümleri esnasında HGB değerinin altında ya da üzerinde çıkma durumu olarak bunu anlatmak mümkün. Özellikle söz konusu değer normal standart altında düşük çıktığı zaman, hastanın kansızlık yani annemi sorunu ile karşı karşıya kaldığını anlatır. Bu doğrultuda belli başlı bazı anemi türleri öne çıkmaktadır.

- Gebelik nedeniyle anemi,

- Demir eksikliği üzerinden ortaya çıkan anemi,

- Hemolitik anemi,

- Aplastik anemi,

- Bazı vitamini eksikliğinden yaşanan anemi,

- Orak hücreli anemi,

Bu tür sorunlar karşısında değerini altında düşük çıkan HGB ölçümleri karşısında, ortaya çıkan soruna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Aynı zamanda hemoglobin (hgb) test çözümleri ile beraber üzerinde yüksek çıkma durumu da yaşanabilmektedir. Ancak bu durum insan yapısında oldukça nadir görünür. Bir kan hastalığı olan polisitemi bu duruma sebebiyet verebilmektedir.

Bu durum normalden çok daha yüksek noktada alyuvar üretimi gerçekleşmesine sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda vücutta dolaşan kanın çok daha kalın olmasına neden teşkil eder. Yaşanan bu durum ise felce, pıhtı oluşumu ile beraber kalp krizlerine yol açabilmektedir. Özellikle ölümcül risk taşıyan hemoglobin değerleri normalden yüksek çıkması, ayrıca hayat boyu sürebilecek hastalığın habercisi olarak da değerlendirmek mümkün. Bu çok ciddi durum karşısında mutlaka gerekli önlemler ve tedavi yöntemleri için, erken HGB testi ile beraber uzman doktor kontrolünde tedavi uygulanır.

HGB değerleri düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Vücuda giren oksijenin akciğer üzerinden kan yoluyla organlara taşıyan hemoglobin, vücudun en önemli yapı taşları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin disk haline gelmesine olanak vererek korunmalarına fırsat tanır. Böylece kan damarları içerisinde kırmızı kan hücreleri çok daha kolay şekilde ve güvenli dolaşım sağlar.

Ancak olası sağlık sorunları sebebiyle yapılan HGB testi ile ölçümler standardın altında ya da üstünde çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Böyle durumlarda ilk yapılması gereken uzman bir doktora başvurmaktır. Yapılan test ve ölçümler ile beraber tahliller eşliğinde, neden ortaya çıkarıldıktan sonra gerekli tedavi yöntemleri ele alınır. İlaç bazlı tedavi ile beraber bazı operasyonel müdahaleler söz konusu olabilir.

Diğer taraftan değerleri düşürmek veya yükseltmek noktasında, yani HGB değerini standartta tutabilmek için sağlıklı yaşam çok önemlidir. Dengeli beslenme ve bol su tüketmek oldukça önemlidir. Aynı zamanda gün içerisinde yürüyüş veya koşu gibi farklı egzersizler ele almak da önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Stresten uzak durmak, alkol ya da sigarayı tüketmemek gibi durumlardan da kaçınılmalıdır.



