Heyecanlandıran Cristiano Ronaldo - Lionel Messi gelişmesi!

Dünya kamuoyunun şaşkınlıkla karşıladığı transferle birlikte Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi 'Dünyanın en büyük sporcusu Al Nassr için resmen imzaladı' ifadeleri ile transferi resmen duyurdu. İmza sonrası Ronaldo duygularını "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" sözleriyle ifade etti.





200 milyon Euro kazanacak

Kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo'nun kazanacağı ücret belirtilmezken Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre ticari anlaşmalar da dahil olmak üzere yılda yaklaşık 200 milyon Euro kazanacak.

Ronaldo geldi Aboubakar gidiyor

Al Nassr'ın, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş 'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Böylece ocak ayında 30 yaşındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

Beşiktaş, Wout Weghorst’un olası ayrılığının ardından, Aboubakar için resmi girişimlere başlayacak. Vincent Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giyebilir. Devre arasında santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Sevilla'nın Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Al-Shabab Kulübü, Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.





Ronaldo ile Messi karşı karşıya

PSG, 19 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacağını duyurdu. PSG; Mbappe, Neymar gibi yıldızları kadrosunda bulundururken Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Arjantin'in kaptanı Messi de forma giyiyor.

Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi karşılaşması çok beklense de Portekiz'in Fas'a elenişi sonrası bu beklenti boşa çıktı. PSG'nin özel maça Messi'yi de getirmesi bekleniyor. Al Nassr'ın yeni transferi Ronaldo, herhangi bir engel olmaması halinde Messi'ye karşı bu maçta forma giyecek.

Rudi Garcia, "Cristiano Ronaldo, Al-Hilal ve Al-Nassr karmasının Paris Saint-Germain ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla ilk maçına çıkacak" ifadelerini kullandı.