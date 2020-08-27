Heyecanlandıran açıklama! Quaresma müjdesi

TFF 1. Lig ekibi Altay'ın Quaresma aşkı alevlendi. Kariyerinde dünyaca ünlü birçok takımda forma giyen Portekizli yıldıza son teklifini yapan İzmir ekibinin oyuncuyu ikna ettiği iddia edildi.

Altyapısında yetişip 1. Lig'de tek sezon A takımda forma giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservisle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Olympique Lyon'a satan siyah-beyazlıların çilek transfer olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin Euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.

TRT Spor'a telefonla bağlanan Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Quaresma transferi ile ilgili olarak "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







