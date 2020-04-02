Heung-Min Son askerlik görevini tamamlayacak

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun koronavirüs salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar.

Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun koronavirüsten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Yönetmelikleri'ne göre futbol sezonunun 1 Haziran'a kadar sona ermesi gerektiği kuralının bu sezon için kaldırıldığı açıklanırken, liglerin 30 Nisan'dan daha erken bir sürede başlamayacağı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

İlgili Haberler İngiltere'de oyuncu ücretlerine tepki sürüyor

The Sun'ın haberine göre; Bu açıklamanın ardından Premier Lig'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son, corona virüs yüzünden sezonun gecikmesi sırasında Güney Kore'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlama kararı aldı.

Askere gitmek kurtulmuştu

Heung-Min Son, 2 yıl önce Asya oyunları'nda altın madalya kazanarak askere gitmekten kurtulmuş ve takımında kalarak sezona devam etmişti. Yasalara göre Heung-Min'in en az 21 ay askerik yapması gerekiyordu. Eğer Güney Koreli yıldız görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacaktı.

İlgili Haberler Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı



