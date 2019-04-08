Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor İl Müdürleri, Federasyon başkanları, üst düzey idareciler, basın mensupları ve yabancı misafirler ile motosiklet meraklıları standı ziyaret etti. Stantta ziyaretçilere Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası ve federasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BİRKAN POLAT'TAN MOTOSİKLET ŞOV

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Hestourex'in açılışını yaptıktan sonra Red Bull sporcusu Birkan Polat'ın motosiklet gösterisini izledi. Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri Polat'ı tebrik etti. Türkiye'nin akrobasi alanında en iyilerinden olan Birkan Polat, fuar boyunca motosiklet gösterisi yaptı.

DHA