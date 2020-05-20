Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. 11 Mayıs’ta uygulamaya konan normalleşme takviminin ardından gözler Koronavirüs Bilim Kurulu'ndaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin corona virüse karşı aldığı önlemlerle vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Koca, en önemli kısıtlamalardan biri olan şehirlerarası ulaşımla ilgili olarak Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alınabileceğini söyledi.

Koca, seyahatlaerin artık HES kodu ile yapılacağını belirterek, ‘’Hayat Eve Sığar’’ uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacak. İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" dedi.

HES kodu nedir, ne işe yarar? Hayat eve sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

Öte yandan Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. 11 Mart’tan bu yana vaka sayısı 151 bin 615, vefat sayısı 4 bin 199 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise 112 bin 895 oldu.