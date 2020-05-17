Futbol heyecanının yeniden başladığı Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında yeni teknik direktörü Bruno Labbadia yönetimindeki Hertha Berlin, deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-0 mağlup ederek flaş bir galibiyet aldı.

Dün Hertha Berlin'de goller sonrasında yaşanan sevinçler ise corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerde dikkatleri çekmişti. Lige geri dönüş yapılırken öncesinde DFL, takımlarda birlikte gol sevinci, tokalaşma ve sarılma olmaması yönünde önerilerde bulunmuştu.

Hertha Berlin'in ikinci golü sonrası Boyata'nın Grujic'i öpmesi ve üçüncü golden sonra da Ibisevic'in Cunha'nın üzerine doğru atlaması kuralları uygulamadıkları algısını yarattı.

Maç içinde tedbiri elden bırakmayan Hertha Berlin Teknik Direktörü Bruno Labbadia ise oyuncularına destek olarak, "6 kez test yaptık ve o zamandan beri de kimseyle temasa girmedik. Duygular bu oyunun bir parçası. Aksi takdirde bu oyunu oynamaya bir ihtiyacımız yok. Umarım insanlar biraz anlayış gösterirler" dedi.