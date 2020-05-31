Hertha hata yapmadı

UEFA Avrupa Ligi umutlarını sürdürmek isteyen Hertha Berlin, evinde hata yapmadı. Augsburg’u ağırlayan Başkent ekibi, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 23’te kaleciden dönen topu tamamlayan Dilrosun, takımını öne geçirdi. Konuk ekip tüm hatlarıyla gol ararken, rakip defansın çaresiz kaldığı anlarda 90+3’te Piatek, skoru ilan etti: 2-0. Ev sahibi ekip, son 4 maçta 3. kez kazanırken, Kupa 2 ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.