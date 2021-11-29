Son 4 maçında galibiyeti olmayan ve 13 maç sonunda 14 puanı bulunan Bundesliga ekibi Hertha Berlin, sezon sonuna kadar takımı Tayfun Korkut'a emanet ettiklerini açıkladı.

Tayfur Korkut'un yeni takımı belli oldu. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin teknik direktörlüğe Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.

Berlin ekibi son 4 haftadır Bundesliga'da galip gelemiyordu. 47 yaşındaki teknik adamın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı duyuruldu.

Tayfun Korkut daha önce teknik adamlık kariyerinde Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı.





Futbolculuk kariyerine Stuttgarter Kickers kulübünde başlayan Korkut, Fenerbahçe , Real Sociedad, Espanyol, Beşiktaş ve Gençberliğirliği formaları giymişti.